В традиционном ежегодном марше протеста к посольству США в Греции в связи с годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института приняли участие тысячи людей. Восстание было жестоко подавлено войсками фашистской хунты черных полковников ровно 46 лет назад - 17 ноября 1973 года.

В традиционном ежегодном марше протеста к посольству США в Греции в связи с годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института приняли участие тысячи людей. Восстание было жестоко подавлено войсками фашистской хунты "черных полковников" ровно 46 лет назад — 17 ноября 1973 года.Итогом расправы с восставшими студентами стали 24 погибших, 128 тяжелораненых и более тысячи других пострадавших. Точные официальные данные до сих пор не обнародованы.Сегодня по центральным улицам Афин от стен парламента на площади Синтагма (Конституции) до посольства США прошла колонна представителей левых партий и движений, профессиональных и студенческих союзов. Посольство Соединенных Штатов, поддерживавших военную диктатуру в Греции в 1967-1974 годах, по периметру было плотно окружено полицейскими автобусами и кордонами отрядов спецназа.Группу представителей главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА в ходе нынешнего марша возглавлял бывший премьер страны Алексис Ципрас, передает ТАСС. А генсек ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас заявил: сигналы, поданные восстанием в Политехническом институте, продолжают оставаться "еще более своевременными, чем когда-либо, в борьбе с политикой, которая наносит раны греческому народу, с опасными планами НАТО, США, ЕС, которые ведут к военным столкновениям, в противодействии репрессивным действиям государства, которые подрывают права молодежи и трудовых слоев населения".В целом марш к американскому посольству прошел мирно. Во главе колонны пронесли греческий флаг восстания со следами крови погибших студентов и красными гвоздиками, у здания дипмиссии участники шествия исполнили греческий гимн, после чего начали расходиться.