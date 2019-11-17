Слон бен Ладен, названный так в честь террористического лидера Усамы бен Ладена, умер в национальном парке индийского штата Ассам.

Слон бен Ладен, названный так в честь террористического лидера Усамы бен Ладена, умер в национальном парке индийского штата Ассам.Слона поймали шесть дней назад. До этого он терроризировал местных жителей, которые боялись выйти из дома. Только в октябре он в приступе ярости убил пять человек.Животное собирались приручать в неволе и даже переименовали в Кришну. Но утром его нашли мертвым. Ветеринары обращают внимание на серьезный стресс, которому подвергся слон во время поимки, но о точных причинах его смерти станет известно только после вскрытия.Буйных слонов стали называть бен Ладенами с 2006 года, когда активизировалась деятельность террористической группировки "Аль-Каида" (запрещено в России). За последние 5 лет более двух тысяч человек стали жертвами слонов. Причиной их набегов часто становится недостаток пищи в естественной среде обитания. От рук человека с 2011 года погибло 700 животных, передает РИА Новости.