Бывший супруг Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев решил отбиться от нападок хейтеров на счет его новой пассии, переведя все стрелки на Леру Кудрявцеву. Этот поступок разозлил и обидел ни в чем неповинную телеведущую.

Бывший супруг Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев решил отбиться от нападок хейтеров на счет его новой пассии, переведя все стрелки на Леру Кудрявцеву. Этот поступок разозлил и обидел ни в чем неповинную телеведущую.Один из подписчиков вдовца удивился, узнал, что у Дмитрия завязались новые отношения. Он признался, что считал журналиста геем."Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла", – ответил на это Шепелев.Это высказывание моментально дошло до Кудрявцевой, которую оно явно не обрадовало. Она оперативно опубликовала в Сторис в своем Инстаграм ответ ведущему программы "На самом деле".Актриса заявила, что сегодня узнала три новости. Во-первых, что Дмитрий зарегистрирован в этой социальной сети. Во-вторых, что она заблокирована у него в подписках. И, в-третьих, что при всем при этом шоумен почему-то пишет о ней."Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона", – пригрозила разъяренная светская львица.Отметим, новой избранницей телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова. Как писали ранее , молодые люди познакомились благодаря их детям.