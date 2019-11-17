Из-за позднего вызова пожарных в деревне Арсаки Александровского района сгорел частный жилой дом

Информация о вспыхнувшем пожаре поступила на пульт управления в два часа дня. Возгорание произошло в деревне Арсаки Александровского района.По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение дома по всей площади. Площадь пожара составила 49 кв.м. По информации ГУ МЧС , в ходе ликвидации открытого горения на пожаре был обнаружен погибший – мужчина 1966 года рождения, который являлся хозяином этого дома.В настоящий момент устанавливается причина произошедшего. Одна из версий – аварийный режим работы электросети. В процессе тушения пожарные столкнулись с проблемой забора воды из местного пруда: он не был оборудован подъездом и площадкой с твёрдым покрытием, в результате чего пожарный автомобиль не смог подъехать к нему и забуксовал. Пожарные забирали воды через мотопомпу.В отношении главы администрации данного сельского поселения будут приняты соответствующие меры административного воздействия.