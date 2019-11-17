В Белоруссии начались выборы в парламент, передает канал Россия 24. За их ходом следит более тысячи международных наблюдателей.

В Белоруссии начались выборы в парламент, передает канал "Россия 24". За их ходом следит более тысячи международных наблюдателей.Участки для голосования открыты и в крупных городах России: Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге.В апреле президент страны Александр Лукашенко объявил, что выборы пройдут осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства. На 110 мест в палате представителей претендует 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений.Выборы признают состоявшимися, если в голосовании примет участие более половины включенных в списки избирателей.