Особое внимание сотрудники полиции уделили вопросу переводов денежных средств посредством электронных платежных систем.

В рамках профилактической работы по формированию основ безопасного поведения в сети Интернет полицейские проводят мероприятия с учащимися образовательных учреждений. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с педагогическим составом Гусевского стекольного колледжа организовали открытое внеклассное мероприятие на тему: «Безопасность в сети Интернет».Полицейские рассказали учащимся о правилах безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети, предостерегли от вступления в сомнительные группы, от общения с малознакомыми людьми. Также стражи порядка напомнили о том, что не стоит передавать свои персональные данные, реквизиты карт посторонним лицам, в том числе при оформлении покупок через Интернет.Особое внимание сотрудники полиции уделили вопросу переводов денежных средств посредством электронных платежных систем, мобильных платежей. Стражи порядка проинформировали ребят об основных методах обмана, которые применяются злоумышленниками в Интернете и о тех правилах, которые следует соблюдать при пользовании различными онлайн-сервисами.В процессе встречи студенты оформили памятки по поведению в сети Интернет, которые разместили на импровизированной паутине.В завершение мероприятия каждый из участников высказал свое мнение о пользе проводимых встреч.