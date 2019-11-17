По словам заявителей, неизвестный похитил с принадлежащих им автомобилей зеркальные элементы...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 43-летнего жителя столицы, подозреваемого в хищении зеркальных элементов с автомобилей.В территориальный отдел полиции поступило три заявления о кражах от жителей поселения Внуковское Новой Москвы. По словам заявителей, неизвестный похитил с принадлежащих им автомобилей, припаркованных на стоянке, зеркальные элементы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 43-летний житель столицы. В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейскими было обнаружено и изъято похищенное имущество. По окончании расследования уголовного дела оно будет возвращено законным владельцам.По данному факту отделением дознания МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79