Пожар произошел вечером в одном из домов по улице Герасимова

В диспетчерскую службу очевидцы сообщили, что по улице Герасимова из окон квартир дома №30 идёт сильный дым.К моменту прибытия пожарных дымом заволокло верхние этажи. Были сильно задымлены лестничные площадки Спасатели с помощью кислородных масок по лестнице вывели на улицу 12 человек, параллельно пытаясь потушить огонь.Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники и 14 спасателей.Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.