Очевидец снял на видео необычное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в столице Коми, где фургон не сумел сохранить свою целостность после попадания в яму на дороге. Судя по выражения лица водителя развалившейся машины, он никак не ожидал такого сюрприза от своего транспортного средства.
Регистратор очевидца запечатлел своеобразное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в минувшую пятницу, 15 ноября, в Сыктывкаре.
На записи видно, как фургон попал в яму на дороге, после чего события стали развиваться неожиданным образом.
От сотрясения, вызванного встречей с неровностью покрытия, у грузовичка отвалился кузов.
Судя по выражению лица водителя аварийного автомобиля, он никак не ожидал такой выходки от своего транспортного средства.