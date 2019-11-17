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<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2019-v-syktyvkare-furgon-razvalilsya-na-xodu-popav-v-yamu-na-doroge-video.html" target="_blank">В Сыктывкаре фургон развалился на ходу, попав в яму на дороге. Видео</a> - Очевидец снял на видео необычное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в столице Коми, где фургон не сумел сохранить свою целостность после попадания в яму на дороге. Судя по выражения лица водителя развалившейся машины, он никак не ожидал такого сюрприза от своего транспортного средства.