Согласно проведенному исследованию изъятое является ручным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, пригодным к стрельбе...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО и оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия.В результате отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя района, у которого в квартире были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет, и основные части к нему, которые он незаконно хранил без соответствующего разрешения.Согласно проведенному исследованию изъятое является ручным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, пригодным к стрельбе.Дознанием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93