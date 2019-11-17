Певица Валерия выложила новый пост в Инстаграме, в котором поделилась своими переживаниями. Оказалось, что накануне она вместе со своим мужем – продюсером Иосифом Пригожиным побывала на концерте Алексея Чумакова.

Певица Валерия выложила новый пост в Инстаграме, в котором поделилась своими переживаниями. Оказалось, что накануне она вместе со своим мужем – продюсером Иосифом Пригожиным побывала на концерте Алексея Чумакова.По словам исполнительницы, они с супругом находятся под огромным впечатлением от выступления возлюбленного Юлии Ковальчук. "Музыкант мирового масштаба, многогранный талант, артист с большой буквы – ты был сегодня самым настоящим гипнотизером – твои зрители готовы были для тебя на все", – призналась светская львица.Валерия отметила блестящую игру музыкантов, идеальный звук, прекрасный концертный свет. И, конечно, самым главным фактором успеха концерт стал мастер на сцене."Как же мы все устали от фаст-фуда, том числе и музыкального, в нашей жизни. Сегодня же все было по-взрослому", – заявила супруга Пригожина.16 Ноя 2019 в 2:44 PSTАртистка также утверждает, что теперь у нее появилась еще одна любимая песня из репертуара Чумакова под названием "Элементарно". На концерте она прозвучала впервые. По словам жены продюсера, услышав ее, она рыдала навзрыд."Предупреждать, Лешечка, надо. У меня с собой даже платка не было", – иронично высказалась певица.Отметим, сольный концерт Алексея состоялся 16 ноября на московской сцене Crocus City Hall. Информации о дате проведения следующих выступления артиста пока нет.