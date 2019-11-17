В Афинах проходят антиамериканские демонстрации: прошло 46 лет с восстания студентов Политеха против хунты черных полковников.

В Афинах проходят антиамериканские демонстрации: прошло 46 лет с восстания студентов Политеха против хунты "черных полковников".В 1973 году это восстание было жестоко подавлено. И с тех пор каждый год в течение трех дней греки несут цветы и венки к памятнику на территории Политеха. Завершают мероприятия два шествия к американскому посольству, днем студенты приходят с окровавленным греческим флагом, вечером проходит массовая демонстрация с антиамериканскими транспарантами и лозунгами "Вон, США!". Жители Греции обвиняют США в поддержке хунты в 1967-1974 годах.В город стянуты пять тысяч полицейских, войска спецназа. Для наблюдения используются дроны, барражирует вертолет. Полиции даже разрешено заходить на территорию "университетских убежищ", что запрещено с момента свержения хунты. Власти опасаются массовых беспорядков, которые могут устроить анархисты.Посольство США заблаговременно предостерегло американцев от посещения мест вблизи акций протестов в Афинах и Салониках, передает РИА Новости.