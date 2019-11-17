Жена актера Эммануила Виторгана Ирина поделилась любопытной историей в эфире программы Звезды сошлись на канале НТВ. Оказывается, телеведущая Ксения Собчак призывала звездную чету пожить за городом после известия о пополнении.

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина поделилась любопытной историей в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Оказывается, телеведущая Ксения Собчак призывала звездную чету пожить за городом после известия о пополнении.Ирина Млодик поведала о реакции Ксении Собчак, когда та узнала о пополнении у Виторганов. "Ну, она, конечно, была в шоке. Ксюша сказала: "Ну давайте за городом поживите. Здоровье и все такое теперь вам надо беречь". Мы были тронуты ее приглашением", – заявила она. Несмотря на это, супруга актера предпочла осталась с мужем в своей уютной квартире.Ирина добавила, что Максим Виторган также испытал настоящий шок, когда узнал о рождении сестер. "Он вообще-то очень сдержанный, но здесь был очень удивлен", – добавила Млодик.Ранее шоумен Андрей Малахов заявил, что "самой дорогой" знаменитостью на его программе был Эммануил Виторган. От этой информации у Ксении Собчак отвалилась челюсть. Журналистка буквально подпрыгнула на стуле от неожиданности, услышав имя своего бывшего свекра.4 Окт 2019 в 9:33 PDT"Да ты шутишь, ну нет, ну ладно, ты гонишь", – сказала Ксения. В ответ шоумен поклялся, что Виторган взял с него миллион 800 тысяч за эксклюзивное интервью. Тогда артист представил общественности новорожденную дочь Этель.