Актер стал гостем шоу Вечерний
Ургант Первого канала. В эфире Владимир Машков поделился забавным случаем из прошлого.
Актер стал гостем шоу "Вечерний
Ургант" Первого канала. В эфире Владимир Машков поделился забавным случаем из прошлого.
Артист признался, что его не хотели
брать на курс, и он поступил в театральное училище по недобору мальчиков. Профессии
он обучался на протяжении восьми с половиной лет. Причина в том, что звезду не
раз выгоняли из учебных заведений из-за буйного нрава. Так, Владимира Машкова исключили
из школы студии МХАТ за драку.
Изгнанный актер не пал духом, а
стал работать в производственных мастерских МХТ имени А. П. Чехова, где делал
декорации. При этом он не терял надежду снова поступить в театральный вуз.
Однажды он осмелился лично обратиться к народному артисту СССР и режиссеру Олегу
Табакову с просьбой взять его на курс.
Однако при встрече произошел
конфуз. По словам , как-то раз его попросили доставить банку с
серной кислотой из филиала в основной театр. "И я весь такой в робе МХТ шел с
этой банкой, на которой череп и кости, и вдруг выходит Олег Павлович. Я говорю:
"Здравствуйте, Олег Павлович. Вы меня возьмете?" – поделился артист.
13 Сен 2019 в 12:10 PDT
Посмотрев на баночку с серной кислотой,
Олег Табаков ответил что все будет зависеть от того, как тот
себя покажет на приемных экзаменах. "Я говорю: "Конечно! Понял, понял". А потом
я понял, что у меня было в руках. В общем, слава богу, все произошло, и он меня
взял", – заключил актер.