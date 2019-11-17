Актер стал гостем шоу Вечерний Ургант Первого канала. В эфире Владимир Машков поделился забавным случаем из прошлого.

Актер стал гостем шоу "ВечернийУргант" Первого канала. В эфире Владимир Машков поделился забавным случаем из прошлого.Артист признался, что его не хотелибрать на курс, и он поступил в театральное училище по недобору мальчиков. Профессиион обучался на протяжении восьми с половиной лет. Причина в том, что звезду нераз выгоняли из учебных заведений из-за буйного нрава. Так, Владимира Машкова исключилииз школы студии МХАТ за драку.Изгнанный актер не пал духом, астал работать в производственных мастерских МХТ имени А. П. Чехова, где делалдекорации. При этом он не терял надежду снова поступить в театральный вуз.Однажды он осмелился лично обратиться к народному артисту СССР и режиссеру ОлегуТабакову с просьбой взять его на курс.Однако при встрече произошелконфуз. По словам , как-то раз его попросили доставить банку ссерной кислотой из филиала в основной театр. "И я весь такой в робе МХТ шел сэтой банкой, на которой череп и кости, и вдруг выходит Олег Павлович. Я говорю:"Здравствуйте, Олег Павлович. Вы меня возьмете?" – поделился артист.13 Сен 2019 в 12:10 PDTПосмотрев на баночку с серной кислотой,Олег Табаков ответил что все будет зависеть от того, как тотсебя покажет на приемных экзаменах. "Я говорю: "Конечно! Понял, понял". А потомя понял, что у меня было в руках. В общем, слава богу, все произошло, и он менявзял", – заключил актер.