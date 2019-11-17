Едешь себе и, ненароком, смотришь - хопа, и столб стоит посреди дороги, - дорожники из Владимирской области оставили пару сюрпризов для участников движения. Судя по кадрам, снятым очевидцем, торчащие посреди проезжей части столбы не обозначены никакими знаками.

Очевидец запечатлел на камеру своего смартфона неоднозначное решение по размещению столбов, воплощенное в реальность дорожниками в районе деревни Заозерье в Гороховецком районе Владимирской области.На записи видно, что что посреди недавно отремонтированной проезжей части торчит столб. При этом, никаких знаков, заранее предупреждающих водителей о неожиданном препятствии, не наблюдается.Эта опора линии электропередач оказалась не единственной "ловушкой" для участников движения. Буквально через пару сотен метров обнаружился еще один столб, почти полностью перекрывший одну из двух полос.