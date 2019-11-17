Бывшего президента Украины Петра Порошенко уличили в работе на Кремль. Известный журналист озвучил шокирующее заявление в эфире одного из телеканалов.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко уличили в работе на Кремль. Известный журналист озвучил шокирующее заявление в эфире одного из телеканалов.Киев тайно возвращал Москве захваченных агентов спецслужб России. Об этом на телеканале "Украина" рассказал сторонник Майдана журналист Дмитрий Гордон.По его словам, украинские силовики вывозили с "оккупированных" территорий начальников российских резидентур. "Которых потом наши самые высокие руководители отдавали Москве", – сказал Гордон.Он не исключил, что руководившие в последние годы Украиной люди могут быть российскими агентами. Журналист призвал спецслужбы расследовать имеющиеся факты."Таким образом журналист намекнул на бывшего и.о. президента Александра Турчинова, в период руководства которого был потерян Крым и начата так называемая "АТО", а также экс-президента Петра Порошенко, во время правления которого продолжалась война в Донбассе", – пишет портал "ПолитНавигатор".Я верю, что можно любить Украину и не доверять Зеленскому. Но я не понимаю, как можно любить Украину и защищать Порошенко?— Серж (@S_E_R_Z_H_)Поиск "российских агентов" стал чуть ли не национальной забавой на Украине. Работа на Кремль – самое страшное обвинение для местных политиков, известных журналистов, экспертов и других публичных личностей.Антироссийская истерия на Украине раскручивается руководством страны и местными СМИ уже шестой год. Обвинения в работе на Кремль ложатся на изрядно сдобренную почву и всегда находят отклик у части общественности.проходит фигурантом в 13 уголовных делах. Бывший глава государства вытупает в качеcтве свидетеля. Однако на допросы ходит крайне неохотно: на этой неделе он в 18-й раз проигнорировал вызов в Государственное бюро расследований.Ранее бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Роман Безсмертный рассказал о беседе и Владимира Путина с глазу на глаз. Это произошло в октябре 2015 года в Париже. Тогдашний украинский лидер попросил освободить Надежду Савченко.