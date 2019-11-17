Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижнюю палату парламента) Белоруссии состоялись: Центризбирком республики объявил, что, по данным на 14 часов (время совпадает с московским) 17 ноября, явка избирателей составила 55,4 процента.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижнюю палату парламента) Белоруссии состоялись: Центризбирком республики объявил, что, по данным на 14 часов (время совпадает с московским) 17 ноября, явка избирателей составила 55,4 процента.Как пояснил заместитель председателя белорусского ЦИК Вадим Ипатов, это данные в целом по республике. Он добавил, что выборы в Могилевской и Гомельской областях состоялись во всех избирательных округах.Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удовлетворение тем, что на парламентские выборы приехали западные наблюдатели и у них нет "заранее подготовленной болванки" о том, что "выборы плохие". "Я буду весьма разочарован в их ангажированности", — сказал Лукашенко.По словам главы государства, ему небезразлично, как воспримут белорусские выборы за рубежом, но и переживает он не сильно. "Я по этому поводу париться не привык, — сказал президент."Мы выборы проводим для своей страны, для своего народа, чтобы было лучше у нас. И проводим так, как мы это понимаем", — подчеркнул Лукашенко, слова которого цитирует ТАСС.Ранее он сообщил, что выборы президента Белоруссии, скорее всего, состоятся летом 2020 года, и он планирует в них участвовать, однако "посиневшими пальцами за кресло держаться не будет".