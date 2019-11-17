В столице Латвии местное Динамо принимало клуб Сочи в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это была двенадцатая встреча двух команд за последние годы и на протяжении почти 50 минут матча рижане вели в счёте. Однако в итоге гости забили два гола и рижане уступили – 1:2.

В столице Латвии местное "Динамо" принимало клуб "Сочи" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это была двенадцатая встреча двух команд за последние годы и на протяжении почти 50 минут матча рижане вели в счёте. Однако в итоге гости забили два гола и рижане уступили – 1:2.Двенадцать матчей в разных сезонах КХЛ против "Сочи" – и 11 поражений. Такова неутешительная статистика для рижского "Динамо". А ведь все так хорошо начиналось и на 5-й минуте Балинскис открыл счет. После этого в позиционной борьбе хозяева сохраняли мизерный отрыв, пока Александров на 49-й минуте не сравнял счет, а Стремвалль на 53-й не принес южанам победу.