Новая туристическая точка на карте России. В этом году Ямало-Ненецкий автономный округ посетили более 170 тысяч туристов. Рекорд! Зачем едут на Ямал туристы?

Новая туристическая точка на карте России. В этом году Ямало-Ненецкий автономный округ посетили более 170 тысяч туристов. Рекорд! Зачем едут на Ямал туристы?Л-42М – самолет-амфибия. Для посадки и взлета ему достаточно ровной площадки в два футбольных поля. Зимой гидроплан всюду способен приземлиться на снег. Летом его стихия — реки и озера.На Ямале надеются, что машине найдется применение в туризме, который становится все более заметным сегментом экономики Крайнего Севера."Не рыбалка, а экспедиционный туризм с элементами рыбалки. В некоторые места нужно добираться более суток. Я бы сказал, это бонус нашего приключения. Но кому-то больше нравится приключение. Приехав на место, он поймал две рыбы и говорит: поехали обратно, мне нужно ехать, в болоте застрять и тому подобное", — отметил туроператор Андрей Савченко.За минувший год в округе побывали более 170 тысяч туристов, в том числе из-за рубежа. Разработаны около 50 маршрутов, позволяющих пересечь Полярный круг, познакомиться с жизнью коренных народов Арктики, позабыть на время о цивилизации и, что называется, встряхнуться, как это произошло с нами, когда безотказный "Трэкол" внезапно увяз посреди лесной дороги. И сидеть бы нам неизвестно сколько, если бы не случайно встреченный вездеход.Создание дорожной инфраструктуры — одна из ключевых задач для округа в целом. Речь, прежде всего, о промышленном освоении региона: это и запуск дороги Надым — Салехард, и строительство моста через Обь, что свяжет столицу округа с общероссийской сетью дорог, и возведение моста через реку Пур — уникальный проект, позволяющий развивать Заполярье, в том числе и за счет частных инвестиций."Главная задача, стоящая перед нами в этом и в следующем десятилетии, — развитие Арктики. Это касается не только Ямала, но и всей нашей Арктической зоны, а она огромная — от Мурманска до Чукотки. Но Ямал — промышленный центр, и важнейшие проекты реализуются у нас на территории", — заявил Дмитрий Артюхов. губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.Полтора часа от Нового Уренгоя над безлюдной тундрой. С погодой повезло, и мы — на приемо-сдаточном пункте Новопортовского месторождения. Желтая конструкция в воде — гордость "Газпром нефти", терминал "Ворота Арктики".Ежедневно катера-амфибии доставляют персонал на борт ледоколов "Андрей Вилькицкий" и "Александр Санников". Обская губа — крупнейший залив Карского моря длиной 800 километров — прямой путь в Северный ледовитый океан. 255 дней в году вокруг терминала сплошной лед толщиной 2,5 метра. Плюс постоянные шторма. Работать в таких условиях способен не всякий танкер и не всякий ледокол. Тем не менее круглый год нефть отгружают и вывозят с Ямала морским путем. Это единственный в мире терминал, расположенный в пресных водах за Полярным кругом, способный работать в экстремальных климатических условиях, даже при минус 50.Арктический научно-исследовательский стационар. Его сотрудники прогнозируют последствия изменения климата, проводят мониторинг популяций животных и птиц. За минувшие три года ученые подготовили десятки экспертных заключений для исполнительных органов государственной власти."Перед человечеством сегодня стоят задачи, которые не под силу решить ни одной стране в одиночку: ни Америке, ни Норвегии, ни России. Именно поэтому я горжусь, что Лабытнанги сегодня встает в один ряд с Рейкьявиком, с Осло, с Монреалем. Здесь проходят международные совещания, мы выигрываем международные гранты, участвуем в совместных экспедициях. И очень открыты друг другу", — подчеркнул Александр Соколов, научный сотрудник РАН."Русская Арктика, как и вся Арктика, изменится. Это бесспорно, от этого мы никуда не денемся. Но как и насколько быстро она изменится, пока непонятно. Это зависит от наших действий: сколько мы будем производить климатически активных газов, как будут пастись олени на Ямале. Есть множество возможностей влиять на этот процесс", — считает Оливе Гилг, президент группы исследователей арктической экологии.С чем ассоциируется Крайний Север, как правило, в первую очередь? С экстремальными температурами: минус 40 зимой здесь — в порядке вещей. Реже вспоминают, что летом здесь бывает плюс 40. Такая вот амплитуда в 80 градусов в течение года. Но есть на Ямале место, где температура вообще не зависит от времени года. Что называется, зимой и летом одним цветом.300 километров от Салехарда. Поселок Новый Порт. Под землей — мерзлотник — это гигантский природный холодильник, построенный вручную в 50-е годы ХХ века. Он похож на первые станции московского метрополитена: так же сводчато, красиво и завораживающе. Длина тоннелей — более километра, общая площадь — 7,5 тысячи квадратных метров. Здесь хранят рыбу, и потому круглый год здесь держится постоянная температура.Находится холодильник внутри вечной мерзлоты, которую здесь можно не по книжкам изучать, а потрогать рукой. И сюда уже проложена туристическая тропа. Крайний Север, еще недавно недоступный для большинства, сегодня монетизирует свой суровый романтический образ, открываясь миру. А Ямал все более уверенно занимает центральное место в новой арктической эпопее, обретая статус одного из самых перспективных и интересных регионов страны, позволяющих сделать непростой, но столь важный в жизни выбор.