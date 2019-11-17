Керченский морвокзал покидают задержанные в прошлом году украинские военные корабли. Первым причал покинул рейдовый буксир Яны Капу. Затем на буксир взяли катер Бердянск. Предполагается, что два катера и буксир будут переданы Украине в море.

Керченский морвокзал покидают задержанные в прошлом году украинские военные корабли. Первым причал покинул рейдовый буксир "Яны Капу". Затем на буксир взяли катер "Бердянск". Предполагается, что два катера и буксир будут переданы Украине в море.Операцию контролируют российские пограничники. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уже объявил о ее "завершающем" этапе, передает "Ъ".Ранее сообщалось о готовности России вернуть корабли до саммита "нормандского формата" 9 декабря. Однако МИД России связь между этими событиями не подтверждает.