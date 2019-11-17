4 декабря в театре Новая опера состоится премьера литературно-музыкального спектакля Следствие одной пластинки.

4 декабря этого года в театре "Новая опера" состоится премьера литературно-музыкального спектакля "Следствие одной пластинки". Его главными героями станут всенародно любимый актер Леонид Каневский и блистательная пианистка Басиния Шульман. Программа приурочена к 120-летию со дня рождения легендарной советской пианистки Марии Юдиной и строится вокруг удивительного эпизода ее отношений со Сталиным — он становится призмой, позволяющей взглянуть на важные события нашей истории и культуры.Рассказ о Марии Юдиной — гениальной пианистке ХХ века — основан на реальных событиях. Полудетективная история о ночной срочной записи концерта Моцарта по приказу И.Сталина в военной Москве имела далеко идущие, поистине мистические последствия. Леонид Каневский поможет зрителям погрузиться в атмосферу того непростого времени, когда порой лишь музыка и бесстрашие выдающихся людей помогали выжить и обрести нравственные ориентиры.