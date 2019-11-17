Скандал вокруг видеозаписи очередного сексуального эксперимента Алексея Панина продолжает набирать обороты. Читатели Дни.ру призывают органы опеки обратить внимание на нерадивого отца.

Скандал вокруг видеозаписи очередного сексуального эксперимента Алексея Панина продолжает набирать обороты. Читатели "Дни.ру" призывают органы опеки обратить внимание на нерадивого отца.Накануне в Сети распространился ролик, на котором Алексей Панин занимается извращенным сексом. В кадре женщина удовлетворяет артиста ногой. Судя по всему, лауреат Госпремии получает особое удовольствие во время процесса, – он стонет и просить спутницу быть с ним пожестче.Видеозапись вызвала отвращение у читателей "Дни.ру". Многие пользователи потребовали лишить 42-летнего актера родительских прав. "Отберите у него ребенка, пока он из нее не вырастил бог знает кого!", "Люди заберите у него дочь, а то он и до нее доберется!", – написали обеспокоенные комментаторы.Другие читатели заявили, что нужно принудительно отправить в психиатрическую клинику. "Давно надо было в психбольницу его закрыть!", "И вот с таким животным оставили дочь и все его мерзости показывают, а не пора в психушку?", – выразили мнение пользователи.7 Фев 2019 в 4:14 PSTОднако нашелся комментатор, который встал на защиту артиста. По его словам, Алексей Панин – замечательный отец, который любит свою наследницу. "Не за что тут его лишать, обычный троллинг. Он – отличный отец, состоятельный. Дочь всегда одета и обута", – отметил пользователь.