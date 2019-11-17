Автобус протаранил поворачивавший легковой автомобиль. Пострадавшая пассажирка легковушки оказалась зажата в салоне и деблокировать ее удалось только с помощью специальных инструментов. Момент столкновения запечатлел регистратор очевидца.

В воскресенье, 17 ноября, на пересечении улиц Вагжанова и Маяковского в Твери произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля, снятое на видео очевидцем.Судя по кадрам, маршрутное транспортное средств протаранило поворачивавший Renault.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента серьезные травмы получила женщина, находившаяся на пассажирском сидении легковушки, куда пришелся основной удар.Чтобы извлечь пострадавшую из машины, пришлось задействовать специальные инструменты, при помощи которых спасатели деблокировали травмированную пассажирку.