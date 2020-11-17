Ослаблению американской валюты будут способствовать успехи разработчиков вакцин и восстановление мировой экономики.

Доллар, вероятно, упадет на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса станут широко доступны и помогут восстановить международную торговлю и экономический рост. Такой прогноз сделал банк Citigroup, передает Bloomberg. Если прогноз сбудется, это будет рекордное падение с 1985 года, когда индекс DXY, отлеживающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, за год упал на 18,5%.Помимо прорывов в сфере вакцин от COVID-19, по доллару также ударит осторожная политика американского Федрезерва, отмечает банк. Он указывает по мере нормализации ситуации в мировой экономике инвесторы будут переходить с американских активов на другие рынки.Индекс Bloomberg Dollar Spot Index, отражающий динамику курса доллара по отношению к десяти другим главным с точки зрения торговли и ликвидности валютам, с пика кризиса в марте упал примерно на 11%, отмечает агентство. В понедельник индекс оказался под дополнительным давлением после публикации новости о почти 95-процентной эффективности вакцины от компании Moderna.Распространение вакцины приведет к тому, что доллар будет двигаться тем же путем, которым двигался в начале и середине 2000-х, считают стратеги Citigroup. Американская валюта тогда падала несколько лет, напоминает Bloomberg. Citigroup подчеркивает, что в 2001 году катализатором падения стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию. Оно поспособствовало волне глобализации, приведя к увеличению объемов международной торговли и оставив позади закрытую экономику США.