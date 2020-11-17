Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли проиграла суд со своим бывшим супругом, также звездой кино Брэдом Питтом. Артистка требовала отстранить судью от ее бракоразводного ..

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли проиграла суд со своим бывшим супругом, также звездой кино Брэдом Питтом. Артистка требовала отстранить судью от ее бракоразводного процесса.Речь идет о судье Джоне Одеркирке. Он занимался разводом пары на протяжении четырех лет. Но теперь Джоли утверждает, что Одеркирк работает с адвокатами Питта. Тем не менее, Верховный суд Калифорнии счел ее аргументы недостаточными для отстранения, сообщает