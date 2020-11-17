Мужчина захотел скрыть следы преступления и поджёг занавески, постель и одежду погибшего.

В декабре 2019 года, находясь в одной из квартир, двое мужчин повздорили. 25-летний парень избил 61-летнего старика. Один из ударов он нанёс ножом по правой руке обидчика. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области.Душегуб захотел скрыть следы преступления и поджёг занавески, постель и одежду погибшего.Соседи, увидев дым, вызвали пожарных. Возгорание потушили и нашли труп с признаками насильственной смерти. Сыщики вычислили убийцу. Он оказался ранее судим. Вину он признал частично.Следствие по уголовному делу, возбуждённому по статьям «убийство» и «поджог чужого имущества» завершено. Материалы переданы в Собинский районный суд для рассмотрения.