Специалист Минздрава Московской области по дерматологии Наталия Махнева считает, что осенью и зимой за кожей на ногах следует ухаживать по-особому. В первую очередь, важно следить за ..

Специалист Минздрава Московской области по дерматологии Наталия Махнева считает, что осенью и зимой за кожей на ногах следует ухаживать по-особому. В первую очередь, важно следить за влажностью кожи.В противном случае появятся трещины, через которые в организм могут попасть инфекции, активизирующихся в холодную пору. Также важно регулярно менять носки и обувь, систематически мыть ноги и вытирать их насухо, чтобы не возник грибок, сообщает интернет-издание "".