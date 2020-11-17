За хищение денежных средств она получила условный срок.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, директор одного из сетевых магазинов Судогды украла 10 000 рублей.«25 июня 2020 года злоумышленница получила от кассиров указанную сумму. Её необходимо было передать инкасаторам, но женщина присвоила деньги себе», - сообщили в надзорном ведомстве.27 июня она повторила «трюк», но позже её вычислили. Экс-начальница вину признала и получила полтора года условно с аналогичным испытательным сроком.