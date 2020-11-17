Движение поездов по первому пути на перегоне Новки-1– Тереховицы во Владимирской области восстановлено. Об этом заявляют в ОАО “РЖД”. Аварийные работы на месте схода поезда с рельсов в

Движение поездов по первому пути на перегоне Новки-1– Тереховицы во Владимирской области восстановлено. Об этом заявляют в ОАО “РЖД”. Аварийные работы на месте схода поезда с рельсов в Камешковском районе еще продолжаются, часть пассажирских поездов по-прежнему идет по измененному маршруту, некоторые поезда отменены. Железнодорожники приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства и отмечают, что при отказе