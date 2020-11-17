В Wink на эксклюзивных правах доступен новый фильм «Сибирь» легендарного американского кинорежиссера Абеля Феррара c Уиллемом Дефо в главной роли. Мировая премьера картины состоялась на

В Wink на эксклюзивных правах доступен новый фильм «Сибирь» легендарного американского кинорежиссера Абеля Феррара c Уиллемом Дефо в главной роли. Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года. Фильм «Сибирь» — это история владельца бара, который отправляется в самое невероятное путешествие своей жизни. Финал этого путешествия непредсказуем — ведь перед ним бескрайняя