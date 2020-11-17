На базе отделения Александровской районной больницы в городе Струнино развёрнуто 40 коек, 10 из них – с кислородом.

На базе отделения Александровской районной больницы в городе Струнино развёрнуто 40 коек, 10 из них – с кислородом.Таким образом, сейчас в региональной системе здравоохранения функционирует 1304 ковидных койки. Инфекционные госпитали оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заверил департамент здравоохранения Владимирской области.На этой неделе планируется дополнительно развернуть ещё 130 ковидных коек – в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице.