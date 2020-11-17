В администрации Владимирской области подчёркивают, что Владимир Сипягин остаётся на связи с коллегами, а важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем.

17 ноября в соцсетях и телеграм-каналах анонимно началась распространяться не соответствующая действительности информация о том, что глава региона Владимир Сипягин доставлен вертолётом санавиации в Москву.Пресс-секретарь Владимира Владимировича - Ольга Петрова прокомментировала СМИ, что утром во вторник губернатор находился на амбулаторном лечении и опровергла слухи об отлёте в столицу.Позднее после консультации с врачами было принято решение о госпитализации.«Более подробная информация не подлежит распространению», - отметили в пресс-службе.В администрации Владимирской области подчёркивают, что Владимир Сипягин остаётся на связи с коллегами, а важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем.13 ноября мы , что губернатор заразился коронавирусом, но