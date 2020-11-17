Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин после консультации с врачами сегодня был госпитализирован. Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Ольга Петрова.«Как я уже сообщала ранее, губернатор утром находился во Владимирской области на амбулаторном лечении по месту жительства. Информация о том, что на тот момент он был доставлен средствами санавиации в Москву, не соответствовала действительности. Позже после консультации с врачами было принято решение о госпитализации ВВС.Более подробная информация не подлежит распространению. Подчеркну, что глава региона остается на связи с коллегами и важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем», - написала она в телеграм-канале.Напомним, о том, что стало известно 13 ноября.