С 7 ноября количество жителей региона, умерших от коронавируса, составляет 277 человек.

Ранее мы , что по официальной статистике во Владимирской области 11-ые сутки никто не умирает, а запрошедший день 125 новых случаев заражения.Роспотребнадзор региона сообщает, что по городам и районам рост заболеваемости распределился следующим образом: 18 случаев в Гусь-Хрустальном районе, 16 во Владимире, 15 в Муромском, по 10 в Вязниковском и Александровском районах, 8 в Ковровском, 7 в Суздальском, по 6 в Петушинском и Юрьев-Польском районах, по 5 в Собинском, Кольчугинском, Камешковском и Меленковском районах, 4 в Гороховецком, 3 в ЗАТО Радужный, 2 в Селивановском районах.В целом по стране за минувший день подтверждено 22 410 диагнозов.Добавим, что со вчерашнего дня введены новые . Студенты колледжей .