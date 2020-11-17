Соблюдает ли ресторанный бизнес антиковидные ограничения? Чиновники Белого дома и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора прошлись по предприятиям общепита. Пи. – 36 и ноль.

Соблюдает ли ресторанный бизнес антиковидные ограничения? Чиновники Белого дома и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора прошлись по предприятиям общепита. Пи. – 36 и ноль. Можем работать. Каждую неделю проверяющие ходят на владимирским кафешкам, ресторанам и клубам: не для развлечения ради, но для мониторинга. Предприятиям общепита разрешили работать до часу ночи, но при соблюдении определенных правил. А