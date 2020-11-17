Преобразование общественно-политической системы Белоруссии может начаться после Нового года. По данным местных телеграм-каналов, созыв Всебелорусского народного собрания запланирован на 27-28 января.

Преобразование общественно-политической системы Белоруссии может начаться после Нового года. По данным местных телеграм-каналов, созыв Всебелорусского народного собрания запланирован на 27-28 января.Об этих датах со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал "Народное антикризисное управление". По мнению авторов, изменения будут декоративными, а президент Александр Лукашенко попытается сохранить власть, сообщает портал AFN.О том, что Всебелорусское собрание пройдет в начале года говорил премьер-министр страны Роман Головченко. Он отметил, что мероприятие может состояться в феврале.По словам главы правительства, на обсуждение вынесут вопросы об общественно-политическом и социально-экономическом устройстве Белоруссии. Окончательные сроки созыва определят в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.О начале следующего года как об оптимальном времени для созыва Всебелорусского народного собрания говорил и президент Александр Лукашенко. Он не исключил принятия решений о досрочных выборах главы государства.Всебелорусское народное собрание включает в себя членов правительства, парламента и других ветвей власти, а также руководителей предприятий, деятелей науки. Первое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом об изменении Конституции республики.Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Оппозиция и поддерживающий ее Запад не признают переизбрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок.Каждое воскресенье оппозиция устраивает масштабные митинги. В воскресенье, 15 ноября, правоохранители задержали более тысячи протестующих.