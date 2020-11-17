До тридцати тысяч рублей на граждан и до трехсот на юридических лиц. Такой штраф может получить нарушитель масочного режима. В связи с ухудшением эпидобставновки администрация Владимира не

До тридцати тысяч рублей на граждан и до трехсот на юридических лиц. Такой штраф может получить нарушитель масочного режима. В связи с ухудшением эпидобставновки администрация Владимира не только напоминает о противоэпидемических правилах, но и проверяет, как они выполняются. На этот раз – в торговых центрах. Нарушителей масочного режима пока не обнаружилось. Один из покупателей говорит,