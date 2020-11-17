Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 22 410. Новые случаи выявили в 85 регионах страны.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2020-koronavirus-v-rossii-za-sutki-srazil-224-tysyachi-chelovek.html" target="_blank">Коронавирус в России за сутки сразил 22,4 тысячи человек</a> - Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 22 410. Новые случаи выявили в 85 регионах страны.
[url=https://33live.ru/novosti/17-11-2020-koronavirus-v-rossii-za-sutki-srazil-224-tysyachi-chelovek.html]Коронавирус в России за сутки сразил 22,4 тысячи человек[/url] - Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 22 410. Новые случаи выявили в 85 регионах страны.