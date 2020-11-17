Сегодня днем, 17 ноября, в расписание пассажирских поездов АО "ФПК", курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород, были внесены следующие изменения.

Сегодня днем, 17 ноября, в расписание пассажирских поездов АО "ФПК", курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород, были внесены следующие изменения.Поезд №731 "Ласточка" Нижний Новгород – Москва отправлением 17 ноября отменен. Пассажиры могут совершить поездку на поезде №705 Нижний Новгород – Москва.Поезд №706 "Стриж" Москва – Нижний Новгород отправлением 17 ноября отменен. Пассажиры могут совершить поездку на поезде №708 Нижний Новгород – Москва.Поезда №732, 734 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород, а также №733 Нижний Новгород – Москва 17 ноября будут обслуживаться укороченными составами, сформированными из 5 вагонов.Поезда №708 "Стриж" Москва – Нижний Новгород, а также №707, 709 "Стриж" Нижний Новгород – Москва 17 ноября будут обслуживаться резервными составами из вагонов поездов "Ласточка".Информация о задержках пассажирских поездов уточняется.Уважаемые пассажиры, следите за объявлениями на станциях и в поездах.Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов.Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).