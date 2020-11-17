Пути расчищены, ведутся работы по укладке рельсов.

МЧС России сообщает, что магистраль на перегоне «Новки-1» - «Тереховицы» расчищена. Ведутся работы по укладке рельсов первого пути. Ранее сообщалось, что в обед 17 ноября здесь первый с момента аварии поезд.Тем временем, Роскосмос опубликовал спутниковые снимки места разлива нефтепродуктов. Спутник «Канопус-В» сфотографировал место происшествия с орбиты.«Российские спутники дистанционного зондирования Земли проводят мониторинг участка, где состав сошёл с рельс», - отметили в пресс-службе ведомства.Добавим, что с самого утра на месте ЧП работала комиссия эколаборатории центра охраны окружающей среди Горьковской железной дороги. Грунт собирают в 24 цистерны «ЭкоСпаса».На территории региона продолжает действовать .