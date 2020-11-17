Чиновники горадминистрации провели очередной рейд по торговым точкам.

Специалисты мэрии Владимира ежедневно проводят мониторинг соблюдения коронавирусных ограничений на объектах торговли, общепита и сферы услуг. Об этом рассказали в пресс-службе главы города Андрея Шохина.«Проверяется соблюдение «масочного режима», наличие антисептика, соблюдение графиков дезинфекции помещений», - отметили в горадминистрации.Чиновники подчёркивают, что приоритет не наказание, а профилактика распространения ковида.17 ноября проведён очередной рейд по магазинам города.«Персонал выполняет рекомендации Роспотребнадзора. Подавляющее большинство граждан с пониманием относятся к масочному режиму», - добавили в мэрии.«Во Владимире практически нет нарушений мер по борьбе с распространением коронавируса. Отказы соблюдать рекомендации единичны», - подводя итоги мониторинга, отметил юрист управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации областного центра Владимир Мисеюк.В администрации Владимира напоминают, что для нарушителей закона предусмотрены штрафы:- для физических лиц - от 1 000 до 30 000 рублей;- для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;- для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.Добавим, что вчера сотрудники горадминистрации натолкнулись на в общественном транспорте Владимира.