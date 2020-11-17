Шквалистый ветер, гололед и метель. На область надвигается непогода. По прогнозам синоптиком, она продлится три дня. Начиная с ночи 19 ноября во Владимире и области ожидается снег, метель и

Шквалистый ветер, гололед и метель. На область надвигается непогода. По прогнозам синоптиком, она продлится три дня. Начиная с ночи 19 ноября во Владимире и области ожидается снег, метель и усиление юго-западного ветра до 20 м/с. Спасатели предупреждают, понижение температуры воздуха до минусовых значений приведёт к образованию гололедицы, местами сильной. Поэтому водителям необходимо быть внимательней. Также