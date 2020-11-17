Правительство России выделило регионам 61,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Правительство России выделило регионам 61,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.В кабмине рассказали, что дополнительное финансирование связано с ростом количества несовершеннолетних, чьи родители могут претендовать на выплаты. Таких людей в стране более 4 миллионов.Деньги для поддержки семей с детьми от трех до семи лет выделят из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В начале 2020 года президент Владимир Путин выступил с инициативой установить ежемесячные . Россияне стали получать деньги от государства с 1 июня.Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка. В среднем это около 5,5 тысячи рублей в месяц. Сумма зависит от региона, уточнили в правительстве.С начала ноября процедуру получения выплат на детей упростили. Теперь родителям не нужно предоставлять сведения об алиментах. Эта информация содержится в системе электронного взаимодействия.В Москве родителям несовершеннолетних не нужно приносить справки о доходе с места работы, как это требовалось раньше. Теперь все данные передают в электронном виде, уточнили в пресс-службе мэра.