Житель Мурома подозревается в присвоении. Работая водителем, во время транспортировки он похитил часть перевозимого груза.

Житель Мурома подозревается в присвоении. Работая водителем, во время транспортировки он похитил часть перевозимого груза.По информации регионального УМВД, в дежурную часть обратились представители одной из торговых организаций, находящейся в соседнем регионе, которые сообщили о хищении товара на сумму около 10 000 рублей. Заявители предположили, что пропажа могла произойти на территории Мурома во время перевозки.Сотрудники полиции установили причастность к хищению сотрудника транспортной компании. Фигурант, 44-летний житель Мурома, был задержан. В содеянном он сознался.В дальнейшем было установлено, что подозреваемый, работающий водителем, во время погрузки часть товара положил в кабину, после чего опечатал прицеп. Похищенную бытовую химию он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.