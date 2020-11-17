Главная тема дня. В Камешковском районе продолжаются восстановительные работы на железной дороге.

Главная тема дня. В Камешковском районе продолжаются восстановительные работы на железной дороге. На данный момент движение поездов по первому пути восстановлено.Напомним, на станции Новки поезд с мазутом сошел с рельсов. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причину крушения. Какие версии рассматриваются, и что сейчас происходит на месте ЧП - узнали наши корреспонденты.Утро на перегоне Новки - Камешково, после катастрофы. Всю ночь здесь шли работы - ремонтникам удалось полностью освободить пути от цистерн, на первом уже уложена рельсо-шпальная решетка, второй путь обещают восстановить к вечеру. Пятна мазута окопали.Это видео сделано через несколько минут после катастрофы. Она произошла в два часа дня у станции Новки-1. Грузовой состав следовал из Нижегородской в Ленинградскую область. 34 цистерны с мазутом сошли с рельсов и опрокинулись с насыпи. Железнодорожник, находившийся на тот момент вблизи путей, погиб - он скончался в машине скорой по пути в больницу. Как сообщают в следственном управлении на транспорте, причиной крушения могли стать ремонтные работы, которые проводились в тот день неподалёку от станции.Дмитрий Захаров, старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СУ СК России: «Установлено, что днем 16 ноября 2020 года на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы, оценивается, каким образом данные работы могли повлиять на произошедшее. Зафиксирована вся обстановка и механизм проведения ремонтных действий, изъяты все вещественные доказательства, имеющие отношения к произошедшему. Кроме того изучается состояние железнодорожного полотна в месте схода и состояние самого железнодорожного состава».К трём часам на место прибыли сотрудники камешковского пожарно-спасательного гарнизона. К счастью ни одна из цистерн не взорвалась и не загорелась. К вечеру на месте был развернут оперативный штаб. Участок оцепили, Сотрудники ГИБДД перекрыли автодорогу Камешково - Новки.Никита Тарбеев, специальный корреспондент: «Это хвост поезда - последние три цистерны. Из одной из них продолжает выливаться мазут. На месте сейчас находятся спасатели в огнеупорных костюмах, они готовы будут бороться с воспламенением, если вдруг произойдет взрыв».Площадь разлива нефтепродуктов составила уже больше двенадцати тысяч квадратных метров. На этом фото видны масштабы загрязнения. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации.Вот спасатели идут в так называемую "пенную атаку" - буквально заливают состав для того, чтобы исключить возможное возгорание и обезопасить прибывших ремонтников.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области: «В настоящее время вылив топлива происходит из шести цистерн, проводятся следственные мероприятия. В готовности в настоящее время один восстановительный, один пожарный поезд, в пути находится шесть восстановительных поездов РЖД».Пути обесточены, железнодорожники при помощи вышки снимают провода, начинаются работы по разбору металлических завалов и откачке мазута. Они будут идти параллельно, сообщают в РЖД.Наталья Ворожцова, руководитель пресс-службы Горьковской железной дороги ОАО "РЖД": «На месте происшествия размещен временный экопост Горьсковской железной дороги, оборудованный системой мониторинга экологических показателей и анализов проб грунта воды и воздуха. Разрабатывается план ликвидации последствий для направления в природоохранные органы Владимирской области. Совместно с регинальными властями прорабатывается схема временного хранения загрязненной почвы с места происшествия для последующей переработки».В результате ЧС железнодорожное сообщение между Владимиром и Ковровом приостановлено. Многие рейсы отменены, несколько скоростных поездов с пассажирами были вынуждены вернуться в пункт отправки. РЖД готовит резервные составы и прорабатывает обходные маршруты - новый график движения поездов можно увидеть на сайте Горьковской железной дороги.Никита Тарбеев, Александр Голубев«Вести-Владимир»