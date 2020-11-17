Комиссия передвижной экологической лаборатории производит необходимые пробы почвы, воздуха и воды.

Комиссия передвижной экологической лаборатории производит необходимые пробы почвы, воздуха и воды.В ликвидации последствий происшествия задействованы 24 цистерны организации "ЭкоСпас" для сбора грунта с места разлива мазута и последующей переработки. Для работ по локализации места разлива (обваловки) привлечены автомобили "Ространсресурс".Задействованы восстановительные поезда, специалисты производственной экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги, сообщила рпесс-служба РЖД.Напомним, на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе Владимирской области, где 16 ноября произошел сход 34 цитстерн грузового поезда и локальный разлив мазута. Погиб путевой мастер.