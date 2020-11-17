Спасатели продолжают работать на месте ЧС. Напомним, происшествие случилось 16 ноября рядом со станцией Новки-1. По уточнённым данным, число вагонов, которые сошли с рельсов – 33, из 6-ти

Спасатели продолжают работать на месте ЧС. Напомним, происшествие случилось 16 ноября рядом со станцией Новки-1. По уточнённым данным, число вагонов, которые сошли с рельсов – 33, из 6-ти цистерн произошёл разлив мазута, повреждено железнодорожное полотно в обе стороны. Из-за схода состава с рельсов погиб 1 человек: 51-летнего дорожного рабочего придавило цистерной. Из-за разлива нефтепродуктов в