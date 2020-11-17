По словам заявителя, знакомый молодой человек требует у него денежные средства за нераспространение сведений, порочащих его честь и достоинство...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в вымогательстве денежных средств.В территориальный отдел полиции обратился 20-летний житель столицы. По словам заявителя, знакомый молодой человек требует у него денежные средства за нераспространение сведений, порочащих его честь и достоинство. На протяжении некоторого времени злоумышленник осуществлял перевод денежных средств через интернет-приложение, используя телефон заявителя. После он отобрал гаджет, продал его, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Материальный ущерб составил 135 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности, а также установлению и задержанию возможных соучастников правонарушения.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93