Подозреваемый, находясь в должности продавца-консультанта автосалона, совершил реализацию транспортных средств, но не стал вносить в кассу деньги...

Оперативник МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержал мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился представитель столичного автосалона с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что в ходе внутренней проверки была обнаружена недостача денежных средств за три проданных автомобиля марок «Тойота», «Киа» и «Хендай». Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудником уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» на территории поселения Сосенское был задержан мужчина, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался 27-летний житель столицы. Установлено, что подозреваемый, находясь в должности продавца-консультанта автосалона, совершил реализацию транспортных средств по договору купли-продажи. Денежные средства мужчина не стал вносить в кассу, а потратил их на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве8(926)941-46-57