Когда заявительница показала ювелирные украшения покупателю, молодой человек брызнул ей в лицо газовым баллончиком и похитил имущество...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами ОУР УВД по ЮВАО и ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый в разбойном нападении на женщину.В территориальный отдел поступило сообщение от 50-летней жительницы столицы. По словам потерпевшей, по ранее размещенному объявлению о продаже двух золотых цепочек и браслета ей позвонил неизвестный, с которым они договорились о встрече в подъезде по месту ее жительства. Когда заявительница показала ювелирные украшения покупателю, молодой человек брызнул ей в лицо газовым баллончиком и похитил имущество. Общая сумма ущерба составила 225 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 22-летнего ранее судимого приезжего молодого человека. Установлено, что задержанный, увидев объявление о продаже ценностей, заранее спланировал нападение. Похищенное имущество он успел сбыть, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. При обыске по месту временного жительства подозреваемого полицейскими обнаружен газовый баллончик.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Просим всех, кто пострадал от действий данного гражданина, обращаться в дежурную часть УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве по телефонам: (495) 376-66-66; (495) 657-65-65 или по телефону «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18